廖嘉豪：美元兌日圓或下試142

本周匯市發展有違預期，歐元兌美元周二雖曾一度受制100天線1.0535阻力，但其後歐盟建議的國防開支計劃大幅高過預期，加上德國傾向修改債務煞車機制以增加借款重振經濟，歐元兌美元迅速升穿過去是重要轉勢指標的100天線後，最高曾接觸及1.0853。雖然歐洲央行上周鷹派減息，但目前似缺乏刺激歐元再上的因素。

歐洲經濟暫時仍未有明顯復甦迹象，經季調後1月歐元區零售銷售連續第四個月萎縮或零增長，法國工業生產亦在1月連跌五個月，歐元區2月製造業PMI雖稍有改善，但仍在50以下收縮區域內。加上市場或低估美國對歐盟出口產品加徵關稅的影響，歐元兌美元上行空間或有限，歐元兌日圓的下行壓力或更明顯。

日圓升至近五個月高，強勢合符預期，美元兌日圓跌穿一直強調的重要支持位148.65（去年12月低位）後亦拾級而下，本周最低曾見147.32。目前美元兌日圓走勢有機會按周收在148.57以下，屆時不單跌穿去年12月及今年2月的按周低位，甚至現穿頭破腳的利淡美元技術走勢，美元兌日圓或續向142方向發展，短期支持或在146.95附近，或先下試146.5及心理關口145。

日本基本因素仍支持強日圓前景，本周日本最大工會組織宣布今年要求的加薪幅度為6.09%，遠高於市場預期的4.7%，本周公布的失業率亦維持穩定在2.5%，職位申請對求職者的比例亦升至1.26，主要因為職位申請由2024年2月首次回升，延續日本基本因素良好趨勢。

日本央行副總裁內田真一早前重申日本通脹正邁向2%目標，符合繼續收緊貨幣政策預期。相反，2月美國僱主宣布裁減17.2萬份職位，是2020年7月以來最多，今年頭2個月累計裁員人數為22.18萬人，亦是2009年同期以來最多，加上特朗普極力削減政府開支，企業亦可能因政策不明而暫時凍結招聘。另一方面，美國招聘率則一直跌至約3.4%的疫後新低，將增加被裁員工重新就業的難度，美國失業率或上升，美國經濟放緩風險或增，增加聯儲局轉向更鴿的機會，同時亦為美元兌日圓跌勢鋪路。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪