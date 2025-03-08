【錢夫人巡舖】數字銀行定存3個月3.8厘　完成任務再有獎

近期多家數字銀行出招提供定存優惠搶客！天星銀行上調3個月港元定存至3.2厘，存額為1,000元至500萬元，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。

WeLab Bank(匯立銀行)3個月定息有3.8厘，客戶用指定邀請碼WNTB25成功開立WeLab Bank帳戶，以及完成3個相關任務，即可享高達2,086元獎賞。

任務包括即時做3.8厘港元定期，推廣期內新客戶享3個月定期3.8厘，最低存款金額8萬元，賺息760元；最高10萬元。優惠只適用於從成功開戶日起14日內有效。

任務2，即用匯立扣帳卡外幣消費享5%回贈，由即日起至6月30日，新客用匯立Mastercard®扣帳卡，進行合資格外幣消費交易可獲得5%現金回贈，每位客戶於獎賞期最高回贈150元。合資格外幣消費包括實體店簽帳、以及網上購物交易。

任務3，即存錢賺1厘港元活期：由即日起至6月30日，新客於帳戶內維持5萬元或以上可用結餘，其首30萬元合資格存款，可享合共1厘儲蓄存款年利率，方便同時儲蓄及消費。

另理慧銀行(livi bank)上調6個月至3.4厘，起存額5萬元，適用於新舊客戶透過手機Apps以新舊資金辦理，最高總定期存款額為1,000萬元。