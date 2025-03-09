郭家耀：家族辦公室顧問與理財顧問存在差異

一般人往往對家族辦公室顧問和理財顧問兩個專業角色有所混淆，其實兩者在服務對象、職責範圍和專業要求上存在差異。家族辦公室顧問專門為高淨值個人或家族提供全方位的財富管理和家族治理服務。這些顧問的核心職責包括全面財富管理、家族治理與傳承規劃、風險管理以及個性化服務。

家族辦公室顧問負責制定和執行長期的財富管理策略，涵蓋投資組合管理、稅務規劃和遺產規劃等，確保財富的保值與傳承。此外，家族辦公室顧問協助家族建立有效的治理結構，促進成員之間的溝通與合作，並規劃財富的順利傳承。由於家族財富涉及多種資產和複雜的財務結構，這些顧問需要識別和管理各種風險，包括市場風險和法律風險等，以保護家族資產。他們提供高度定制化的服務，根據家族的文化、價值觀和長期目標，量身定制財富管理方案，並與家族建立深厚的信任關係。同時，他們與多個專業團隊協作，如律師和會計師等，確保家族事務得到妥善處理。

相比之下，理財顧問的職責主要集中在投資建議、財務規劃、退休規劃和保險規劃等方面。理財顧問根據客戶的財務狀況和目標，提供專業的投資建議，幫助客戶選擇合適的投資產品，並制定合理的財務規劃，以實現財務目標。此外，理財顧問還需評估客戶的財務風險，並提供相應的風險管理建議。由於他們的服務相對標準化，主要根據客戶的財務目標和需求提供建議，因此合作關係通常較為短暫。

專業要求方面，家族辦公室顧問需要具備全面的專業知識，包括投資管理、稅務規劃、法律知識和家族治理等。他們還需要具備出色的溝通和協調能力，以應對家族成員之間的不同需求。而理財顧問則需具備扎實的理財知識和投資分析能力，能夠根據客戶的財務狀況提供專業建議。

服務深度與個性化方面，家族辦公室顧問提供高度定制化的服務，根據家族的具體情況制定專屬的財富管理方案。他們與家族建立長期的合作關係，甚至可能服務幾代人。相比之下，理財顧問的服務則相對標準化，主要根據客戶的財務目標和需求提供建議。

風險管理與複雜性方面，家族辦公室顧問需要處理更複雜的風險和財務結構，包括跨國資產、多代傳承和家族企業管理等。他們的工作更具挑戰性和戰略性，而理財顧問則主要關注個人或家庭的財務風險，如市場波動和退休金不足，複雜性相對較低。

總而言之，家族辦公室顧問和理財顧問各有其獨特的職責和專業要求。了解這兩種角色的差異，有助於選擇適合自己的財富管理服務，以實現財務及其他目標。

港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)