陳樂怡：恒指下步劍指兩萬五
2025年03月09日 08:30
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內地發表2025年政府工作報告，國內生產總值(GDP)增長目標為5%左右，赤字率提升至4%左右，並計劃發行1.3萬億元人民幣超長期特別國債，目標符合預期。由於中美仍然處於角力階段，決策方或待局勢明朗，足以評估美國總統特朗普政策對內地經濟的衝擊，政策才會進一步加碼，宜跟進其後的政治局會議。
不過，姿態上釋放出正面信號，包括將提振消費放到首要任務，聚焦科技創新，並首次提到具身智能領域，帶動人工智能(AI)行情再起。而且再有國產AI產品得到市場注視，MANUS據說性能超越Open AI的Deep Research。恒指周四(6日)成交配合下重上24,000點，下步劍指25,000點。
個股推介方面，近期由於比亞迪(01211)配股消息，拖累汽車股股價向下。惟預計吉利(00175)短期並無急切集資需求，市場反應過大。加上，吉利最新發布「千里浩瀚」智駕系統。該系統覆蓋從基礎輔助到全場景L3級自動駕駛功能，並計劃年內量產搭載於吉利銀河、中國星等全系車型，實現高階智駕的普及，有助增強其競爭實力。估值上，現價對應25財年預測市盈率13倍，低於過去五年平均水平，目標價21元。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
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