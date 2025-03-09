陳樂怡：恒指下步劍指兩萬五

內地發表2025年政府工作報告，國內生產總值(GDP)增長目標為5%左右，赤字率提升至4%左右，並計劃發行1.3萬億元人民幣超長期特別國債，目標符合預期。由於中美仍然處於角力階段，決策方或待局勢明朗，足以評估美國總統特朗普政策對內地經濟的衝擊，政策才會進一步加碼，宜跟進其後的政治局會議。

不過，姿態上釋放出正面信號，包括將提振消費放到首要任務，聚焦科技創新，並首次提到具身智能領域，帶動人工智能(AI)行情再起。而且再有國產AI產品得到市場注視，MANUS據說性能超越Open AI的Deep Research。恒指周四(6日)成交配合下重上24,000點，下步劍指25,000點。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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