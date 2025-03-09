寶龍地產旗下於維京群島高等法院遭提清盤申請

清盤申請由(1) Oasis Management Company Limited代表Oasis Investments II Master Fund Limited、(2) AM Asia Strategies Master Fund LP及(3) PAG-P Asia Fund L.P.(透過其普通合夥人PAG-P Management Limited行事)(統稱為「申請人」)作出，內容有關未償還公司所發行及由(其中包括)寶龍維京所擔保的於2024年8月10日到期年息6.25%本金總額500百萬美元的優先票據(ISIN編 碼：XS2213954766，通用代碼：221395476)，就此申請人聲稱合共持有未償還本金額中的198,755,000美元。清盤申請的聆訊定於2025年4月28日舉行。