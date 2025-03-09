周末新盤成交逾290宗　天水圍新盤賣172伙全數獲認購

新盤市場銷售氣氛熾熱，一手市場於周末兩日(8、9日)錄得超過290宗成交，其中，天水圍項目今日次輪發售172伙，市傳全數單位均獲買家認購。此外，長沙灣項目及大埔全新樓盤，亦於周末分別加推新一批單位。

YOHO WEST PARKSIDE次輪開售172伙 傳全數獲認購

次輪發售單位涵蓋一房至三房戶，折實價298.8萬至約1,075.4萬元，折實呎價約9,671至15,858元，平均呎價約11,671元。資料顯示，今輪錄得7,782個認購登記。

買家Kary表示，於將軍澳居住，以600多萬港元購入項目三房單位自用，認為樓價下跌反而方便入市，而項目周邊配套不錯，乘搭輕鐵4個站可達港鐵天水圍站。

北角皇都兩房934萬元沽出 全盤累售289伙

項目於5日內已沽售11伙，連同1月以來招標售出的23伙，全盤累售289伙，佔可銷售單位近90%，套現逾32.6億元。其中以價單形式售出單位當中，佔逾七成買家選用即供付款。

此外，由昨日起至3月31日，購買項目指定單位可獲贈價值6.8萬元售價折扣優惠。

洪水橋滙都周末沽出6伙 全盤累售855伙

另一伙為同座1樓A01室 屬兩房連平台特色戶，實用面積405方呎，成交價449.38萬元，呎價約11,096元。

他指出，受惠《財政預算案》多項利好洪水橋新發展區的措施，加上滙都預計關鍵日期為今年6月底，不少準買家實地參觀後加快入市，單是過去一星期項目已售出20伙，3月至今沽出49個單位，全盤暫累售855伙。

南首今加推32伙 折實平均呎價20646元

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，因應市場反應熱烈，繼昨日(8日)首度推出特色單位招標發售，今日再加推全新價單。新推價單包括開19伙開放式、12伙一房戶及1伙兩房戶，實用面積200至342方呎，折實售價由371.86萬至797.54萬元，呎價約17,041至約23,320元。

項目同日上載最新銷售安排，推出20伙於周四(13日)以先到先得形式發售，包括16伙開放式及4伙一房戶，實用面積200至263方呎，折實售價由371.86萬至590.18萬元，呎價約17,041至約22,612元，當中16伙開放式單位，折實價全數低於400萬元。

此外，該盤今日錄得1宗成交，為22樓B8室，實用面積262方呎，成交價572.18萬元，呎價約21,839元。項目9日內沽出222伙，佔全數單位約7成。

上然第1期收逾3300張入票 超額逾26倍

●萬科香港旗下大埔上然第1期收票反應理想，截至周日(9日)晚上8時，項目收逾3,300張入票，以兩張價單122伙計算，超額認購逾26倍。至於項目展銷廳及示範單位，已累計錄得逾1萬人次參觀。

資料顯示，項目於第2號價單於周六(8日)加推，涉及41個單位，折實平均呎價約11,311港元。單位涵蓋5伙開放式、16伙一房、15伙兩房、以及5伙三房戶，實用面積244至713方呎，整批折實售價267.1萬至853.6萬元，呎價約10,280至12,319元。

今批單位有21伙折實價低於400萬元，以價單售價計，整批市值逾2.18億元。發展商指出，相比首張價單，今次售價因應樓層坐向及景觀有所調整，仍屬原價加推。

此外，是次同樣設有「1家1計劃」，三房買家若同時加購指定開放式單位，可享140萬元折扣，折後最低價的開放式單位為2座6樓C3室，實用面積244方呎，折實價可低至127.1萬元，折實呎價約5,209元。

●恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民表示，該部門旗下項目於周日(9日)售出13伙，單日套現7,315.53萬港元。

其中，長沙灣Belgravia Place第1期及第2期單位售出10伙，項目至今累售568伙，套現近31億元。此外，同區曉柏峰今日亦沽1伙，紅磡The Haddon則錄得2伙成交。