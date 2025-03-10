調查：76%企業對AI推動可持續發展感興趣

劃分地區來看，各市場對AI、雲計算及其他先進數碼技術在助力可持續發展方面的潛力表現出不同程度的興趣，其中亞洲新興市場位居榜首（83%），緊隨其後的是中東地區（78%）、歐洲（74%）和亞洲發達市場（72%）。值得注意的是，菲律賓（91%）、新加坡（84%）、印度尼西亞（81%）和泰國（81%）的興趣尤為濃厚。

雖然市場普遍看好數碼技術的潛力，但59%的企業承認對其如何幫助實現可持續發展目標缺乏認知，其中亞洲企業佔比最高（63%），其次是歐洲（61%）和中東（45%）。約三分之二（62%）的高管認為，他們的企業在採用雲計算和AI推動可持續發展方面進展緩慢，這擔憂在新加坡（80%）、菲律賓（77%）、日本（75%）和中國香港（75%）相對突出。

但調查中揭示了一個顯著的擔憂，61%的受訪者擔心數碼技術所伴隨的高能耗可能會阻礙AI的廣泛應用。這一擔憂在新加坡（85%）、菲律賓（77%）和中國香港（75%）最為明顯。此外，71%的企業認為，數碼技術（如驅動AI）產生的大量能耗可能超過其帶來的效益，其中新加坡（86%）、菲律賓（84%）和馬來西亞（81%）市場的擔憂最為強烈。

調查報告對13個市場的1,300名決策者進行了調查，旨在為企業可持續發展格局提供有價值的洞察。