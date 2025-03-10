九龍倉置業去年少賺81.3%　派息0.6元

集團去年收入減少3%至129.12億元，營業盈利減少3%至96.91億元。其中，海港城（包括酒店）的收入增加2%至90.96億元，營業盈利增0.4%至72.04億元，佔集團收入70%及集團營業盈利74%。集團指，海港城進一步鞏固其市場領導地位，期間有品牌旗艦店擴大規模，並舉辦獨家市場推廣活動。Fendi在廣東道開設全新門店以及Celine等在不同樓層進行擴充，年杪的出租率為94%。縱使市況疲弱且新供應湧現，寫字樓出租率仍得以上升至90%。

至於時代廣場，收入和營業盈利皆下跌6%，商場年杪的出租率達93%。集團提到，儘管市況不利，時代廣場仍獲現有租戶擴大租賃規模，以及來自科技、媒體和金融公司的新租約。年杪的出租率升至90%。然而，新供應即將投入市場，加上有更多帶裝修的寫字樓物業可供選擇，令競爭加劇，給租金帶來壓力。

此外，集團去年發展物業收入下跌36%至1.52億元，營業盈利1.66億元，主要因為調整過往年度成本。

展望方面，集團表示，2025年交織着挑戰與機會。隨着貿易衝突不斷升級和全球經濟不確定性增加，外部環境變得更為複雜。人民幣面臨壓力，美國聯儲局減息前景仍不明朗，皆為本港經濟增長帶來更多挑戰。

然而，香港國際機場三跑道系統落成啟用，提升客貨運航班容量。中央政府出台大規模的刺激經濟組合拳，旨在重建市場信心，與此同時香港特區政府着力吸引優質旅客，接下來可能會有更多扶持政策。一旦周期性因素轉向，這些綜合措施應可提振零售業和酒店業，有助於振興市場。