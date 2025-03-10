啟德天瀧再錄3宗成交　套現9737萬元

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝指出，售出單位分布於2及3座，實用面積1,002及1,102方呎，售價2,960萬至3,454萬元，呎價約29,541至34,471元，其中兩伙買家為非香港永久居民。

項目自以現樓推售至今沽出118伙，套現約48億元。買家佔約一半為非香港永久居民。同時，部署周內公布最新銷售安排，招標發售第6座單位，實用面積1,085及1,102方呎。

此外，項目其中4伙進行改動工程，擴大部分單位的睡房空間，發展商於周一(10日)開放當中3個全新經改動現樓單位予傳媒參觀，均享有維港海景。

恒基物業代理營業(二)部副總經理李菲茹表示，其中，第5座33樓B室，實用面積1,384方呎，原則四房雙套房，改為三房連套房設計，設有私人電梯大堂，主人睡房與毗鄰睡房打通，打造為一個約5.2米闊的主人睡房。

另外兩個經改動現樓單位，包括第1座31樓A室，實用面積1,428方呎，改動後為三房雙套房間隔。至於第8座30樓A室，實用面積 1,259方呎，屬兩房連套房間隔。