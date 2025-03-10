耀才贊助「心晴慈善跑及步行籌款」多年 盼助情緒病患者
2025年03月10日 16:16
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耀才證券作為鑽石級別贊助商，集團執行董事兼行政總裁許繹彬（中）代表集團上台獲頒感謝狀，由「心晴行動慈善基金」創辦人兼信托人林建明（左）、主席董鳳濤（右）頒授感謝狀
耀才證券金融集團有限公司(01428)成立30年來，一直秉持「取諸社會，用諸社會」的理念。集團主席葉茂林熱衷慈善，多年來透過「耀才證券」及「葉茂林慈善基金」，向不同的機構及慈善團體慷慨解囊。據資料顯示，香港的工作壓力指數是中東亞地區之冠，而最新「全港抑鬱指數調查」中，發現港人抑鬱指數更是創新高。有見及此，集團自開業至今，一直對社會上的情緒病問題特別關注，因而連續20年為致力提供精神健康協助的「心晴行動慈善基金」作出踴躍捐輸。在剛過去的周末
上周六(3月8日)，由「心晴行動慈善基金」主辦的「心晴慈善跑及步行籌款2025」，於清水灣鄕村俱樂部隆重舉行，耀才證券為慈善活動當然不遺餘力，並及時作出慷慨支持。集團執行董事兼行政總裁許繹彬亦有身體力行，親自帶領超過20名耀才員工參加3.5公里慈善行和5公里慈善跑。
耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示：「我們深信，解決方法總比問題多，只要我們每人能出一分綿力，對情緒病患者施以援手，為他們發放正能量，便可紓解他們的問題。今日的活動不僅是一次慈善籌款，更是我們對公眾精神健康問題的重視與關心，希望能夠激勵社會上更多人關注情緒病問題，共同推動社會的正向發展，為社會凝聚更多正能量。」