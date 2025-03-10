耀才贊助「心晴慈善跑及步行籌款」多年　盼助情緒病患者

上周六(3月8日)，由「心晴行動慈善基金」主辦的「心晴慈善跑及步行籌款2025」，於清水灣鄕村俱樂部隆重舉行，耀才證券為慈善活動當然不遺餘力，並及時作出慷慨支持。集團執行董事兼行政總裁許繹彬亦有身體力行，親自帶領超過20名耀才員工參加3.5公里慈善行和5公里慈善跑。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示：「我們深信，解決方法總比問題多，只要我們每人能出一分綿力，對情緒病患者施以援手，為他們發放正能量，便可紓解他們的問題。今日的活動不僅是一次慈善籌款，更是我們對公眾精神健康問題的重視與關心，希望能夠激勵社會上更多人關注情緒病問題，共同推動社會的正向發展，為社會凝聚更多正能量。」