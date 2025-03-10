領展頒獎學金予220位大學生　今年特設傑出中學生獎學金

領展大學生獎學金嘉許禮於上周六舉行，以表揚獎學金得主在學術及社會服務方面的傑出表現。

【營業資訊】領展房地產投資信託基金（領展房託）的管理人領展資產管理有限公司（領展）宣布，向220位來自家庭三代中首代入讀本地大學的傑出學生頒發「領展大學生獎學金」（獎學金），獎學金嘉許禮於上周六(3月8日)舉行，以表揚他們的優秀表現。獎學金得主均經過競爭激烈的甄選和面試程序，根據學術表現及社會服務貢獻作評審，最終脫穎而出。

出席嘉許禮的嘉賓涵蓋全港11間大學的高層代表，以及來自政商界、教育界及社福界的評審團。領展主席歐敦勤在嘉許禮上表示：「我謹向所有獎學金得主致以最誠摯的祝賀，你們所展現的才華讓我對未來充滿信心。同時，我也衷心感謝在座各位多年來為培養社會未來棟樑所傾注的心力。」

220位獎學金得主背景各異，來自不同院校、修讀不同學科，其中七位就讀於香港中文大學、香港浸會大學和香港理工大學的學生，更是連續四年獲此殊榮。

回顧過去十年，領展先後向超過1,800位在學業上表現優異且積極投身社區服務的傑出大學生頒發獎學金。獎學金數量從最初的100個增加至現時的220個，受惠對象涵蓋一至四年級的大學生，並從最初僅限於大學教育資助委員會資助的院校，擴展至包括自資大學的12間本地大學。

時值領展房託上市20周年之際，領展特別設立「傑出學生獎學金」，名額100個，用以表彰表現優秀的中學生。獲獎學生將獲頒1,000至6,000元不等的獎學金，以資鼓勵。

歐敦勤表示：「我們對於設立領展二十周年傑出學生獎學金感到十分榮幸。我們的物業資產深深札根各社區，我們深信，這項面向中學生的獎學金，可以進一步回饋社區、助力年輕一代成長。」