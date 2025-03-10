上然第1期加推82伙 折實平均實用呎價11480港元

萬科香港旗下大埔上然第1期於周一(10日)加推全新價單第3號，涉及82個單位，折實平均實用呎價約11,480港元。

價單資料顯示，加推單位包括首度推出的3伙連平台或天台特色戶，整批單位實用面積222至843方呎，涵蓋開放式至四房戶型，折實價253.4萬至1,053.5萬元，呎價約9,185至14,392元。

入場單位為2座2樓C2室，實用面積236方呎，呎價約10,737元。呎價最低則為2座1樓B6室，實用面積455方呎，折價實為417.9萬元。

而首次推出的3伙特色單位，其中，2座19樓C6室連天台戶，實用面積301方呎，天台215方呎，折實售價433.2萬元，呎價約14,392元，為今批呎價最高單位。

新推單位亦有提供「1家1計劃」，三、四房買家若同時加購指定開放式單位，可享140萬或150萬元折扣，折後最低價亦為上述2座2樓C2室，折後售價為103.4萬元，呎價約4,381元。

截至今日晚上6時，項目累收逾4,400張入票，以首三張價單合共204伙計，超額逾20.5倍。至於項目展銷廳及示範單位自上周開放以來，累計錄得逾1.1萬參觀人次。