「特朗普不排除今年經濟衰退」　美股早段全線向下

於金融界「江湖經驗」豐富的加拿大新總理卡尼明言，不會屈服美國總統特朗普的關稅大棒，加上市場本已相當憂慮美國經濟前景，美股周一早段顯著受壓。投行高盛更預告，美股恐「跌唔斷氣」，比金融危機更糟！人稱「侵侵」的特朗普在接受美媒訪問時被問到是否預期美國經濟今年會陷入衰退時，他卻以一句「我討厭作這樣的預測」來推搪回應，該支持「侵侵」的媒體遂乾脆以「特朗普不排除今年經濟衰退」為標題作報道，頓令市場更感徬徨。

討厭不確定性也是金融市場的天性，道指早段市跌332點，見42,468點；標指跌70點，低見5,699點；以科技股為主的納指跌

341點，低見17,855點。港股夜期跌75點，報23,683點，低水100點。

高盛宏觀交易員斯基亞沃尼警告，以當前美國消費信心正在走弱、通脹持續，加上全球資金加速輪動，就算美股短期可能出現緩解性的反彈，大市依然虛怯下，現時最有可能出現的是長達3年的熊市，期間多次出現虛假底部，不斷創新低，抄底者恐將繼續受到懲罰。來一場金融危機反而會較好，因為屆時估值會重置。

摩根士丹利則睇淡美股和美元。該行首席美股策略師威爾遜表示，鑑於關稅恐衝擊企業盈利，加上政府節流，預期標指今年上半年最低會跌至5,500點，比上周五收市低4.68%。一旦經濟衰退機會再增加，標指或冧兩成，又指「我們不至於此，只是事態轉變可以來得很快，掌握最壞情景有助管理風險。」該行另一團隊則擔憂美元會重演2017年大跌一成以上。