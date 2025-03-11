【東方日報產評】美國優先變滯後　經貿亂局有排愁

美國特朗普政府開打全球貿易戰的同時，還不斷將戰線伸延，據報擬劍指中國船舶業，要徵收針對性的稅費，還要求一眾盟國跟從，否則面臨「報復」，做法引來業界反對，指此舉將擾亂全球供應鏈，甚而重演新冠疫情間的港口堵塞場面。其「惡霸」本色讓盟友既惶恐又厭惡，特朗普卻未肯回答其極端政策會否令美國經濟步入衰退，變相是明知道損己害人都繼續做，錯誤政策最終令美國「優先」不成變「滯後」，加快全球利益大洗牌！

特朗普上任後，大肆揮動關稅大棒，還逼盟友「歸隊」共同劍指中國。近日更傳出特朗普擬向中國船隻入手，向中國建造商船及擁有中國建造船隻企業加徵巨額進港費，以活化美國造船業，同樣要求盟友合作。業界聞風色變，已着手尋求應對之策。

特朗普以為關稅是萬能的，能讓美國再次偉大。任何美國落後的產業，只要向競爭者施以高關稅，就能奪回領導地位，看似簡單直接，執行上卻是不切實際。比如中國造船業，過去30年努力耕耘才有今天在全球造船噸位佔比逾50%的成就。美國鋼鐵業和造船業失競爭力，是美國工業發展長期停滯下的現象，造船業產能重心向亞洲轉移是本着產能效益及市場需求所使然。特朗普明知出師無名，圖迫令盟國共同行事，一起殺敵一萬，自損八千。

問題是造船業不是簡單「砌積木」，不可能靠打擊別人就能壯大自己，歧視性做法打擊中國船隻及壓迫盟友，有違全球自由貿易規則，對供應鏈帶來極大混亂，最終不會有贏家，反效果是迫使全球加快尋求去美國風險，減少與美國貿易往來，對發展非美經貿持更開放、更積極態度，加快重塑全球利益版圖。

當被親政府的媒體問及今年美國經濟會否衰退，特朗普迴避不答，顯見其深明極端政策必為美自招苦果，僅承認是「轉型」，意味必要付出代價，最怕弄成「優先」無期反而「滯脹」叩門。內部招來反彈日大，加劇內鬥，任何改革都變得舉步維艱；以霸權迫令別人選邊站，非中即美，變相要各地為美國利益奉上自主發展權，這種霸權做法顯然不可持久。

是故，俄烏戰爭中驚醒的歐洲開始加強自我軍事裝備，不再依賴美國保護。中國作為亞洲最大經濟體，區內諸地不可能因美國而切斷與中國經貿往來，反正兩邊不討好，更大的可能性是選擇更全情投入《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)，以及支持金磚國家(BRICS)及「全球南方」等主張。眼見霸權無人尊重，美國最終可能謀求發動地區戰役來獲取「尊嚴」。難怪「股神」巴菲特明言，特朗普關稅政策某程度屬「戰爭行為」，這趨勢下「現金為王」，其投資旗艦巴郡手持現金量創新高，顯見投資巨擘正為最壞情況作打算。

物極必反，是世界的終極法則。恐懼無法解決問題，中國得堅持自我發展道路，提升綜合競爭力，若能為全球應對美國風險及治理經濟提供良方，則有望化解圍堵，並成為全球資金流入的重心。