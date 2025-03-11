董事會初步認為，2024年度的虧損擴大，主要是由於監管架構變動影響集團的激光近視治療AI。誠如集團截至2024年6月30日止6個月的中期報告所披露，國家藥品監督管理局於2023年6月頒佈新規定，自2024年7月1日起，禁止生產及銷售相關激光近視治療設備。該監管變動導致(i)受影響產品的收入減少；(ii)就公司透過收購北京智瞳的股權而收購的近視防控及治療業務確認商譽減值；(iii)受影響產品的銷售合約錄得虧損撥備，因為該監管變動亦對公司客戶的業務活動及其相關交易造成不利影響；及(iv)分配至產品升級的研發開支增加，反映公司不斷努力調整其產品組合，以適應不斷變化的監管要求。

集團光生物調節(PBM)LED近視治療AI(北京智瞳開啟的另一技術路線)已獲得監管批准。由於近年來青少年近視患病率上升，加上公司產品的療效已獲證明，董事會深信公司的PBM LED近視防控及治療產品將為用戶帶來顯著裨益，同時推動收入增長。