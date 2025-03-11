鄧聲興：小鵬汽車戰略布局展現強勁增長潛力
2025年03月11日 10:44
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小鵬汽車(09868)近期動向備受市場關注，其科技創新與戰略布局展現出強勁的增長潛力。公司宣布將於本周四(13日)舉行2025年春季發布會，推出2025款小鵬G6及G9，進一步豐富其智能新能源汽車產品線，鞏固市場地位。當前中國低空經濟正快速發展，公司計劃於2026年量產全球首款分體式飛行汽車「陸地航母」，這將成為飛行汽車商業化的重要里程碑。此外，亦強調AI技術將推動全自動駕駛及汽車與機械人的深度結合，顯示出智能汽車與AI融合的巨大潛力。
在自動駕駛領域，小鵬汽車已於2024年實現端到端自動駕駛的量產交付，並計劃加速落地L3級別自動駕駛技術，目標在2026年探索L4級別無人駕駛的應用，包括無人泊車及取車功能。這顯示小鵬在自動駕駛技術上的領先地位及商業化能力。此外，小鵬汽車在具身智能機械人領域亦有布局，董事長何小鵬指出，人形機械人需達到L3級別才能實現商業化，公司目標在2026年量產面向工業的L3級別人形機械人，進一步拓展其科技版圖。
總體而言，小鵬汽車通過智能汽車、飛行汽車及機械人技術的多維布局，展現出強大的創新能力與市場競爭力。股份阻力位108元，支持位74.9元。
香港股票分析師協會主席鄧聲興
(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)