鄧聲興：小鵬汽車戰略布局展現強勁增長潛力

在自動駕駛領域，小鵬汽車已於2024年實現端到端自動駕駛的量產交付，並計劃加速落地L3級別自動駕駛技術，目標在2026年探索L4級別無人駕駛的應用，包括無人泊車及取車功能。這顯示小鵬在自動駕駛技術上的領先地位及商業化能力。此外，小鵬汽車在具身智能機械人領域亦有布局，董事長何小鵬指出，人形機械人需達到L3級別才能實現商業化，公司目標在2026年量產面向工業的L3級別人形機械人，進一步拓展其科技版圖。

總體而言，小鵬汽車通過智能汽車、飛行汽車及機械人技術的多維布局，展現出強大的創新能力與市場競爭力。股份阻力位108元，支持位74.9元。

香港股票分析師協會主席鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)