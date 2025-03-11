高盛削美今年經濟增長預測至1.7%　稱特朗普貿易政策負面效應嚴峻

因應美國總統特朗普關稅大招引發的情況，高盛把美國經濟今年增長預測由2.4%降至1.7%，並向上修訂通脹預測，被聯儲局視為通脹指標的核心PCE(個人消費開支)，年增長率由今年底預料的2至3%中間水平，調整為3%。

該行首席經濟師Jan Hatzius相信，經濟放緩及通脹高企下，聯儲局今年6月及12月仍可能分別作出減息0.25厘的決定，本月會議則料維持利率不變。

Hatzius指，作出調低美國經濟增長的決定，是由於特朗普貿易政策帶來的負面效應比預期嚴峻。Hatzius的團隊料，美國平均關稅稅率水平今年將上升10個百分點，比原先估計高一倍。關稅稅率對經濟產生3個層次打擊，首先是物價上升，導致實際消費開支減少；其次是家庭財政緊張；最後是商界投資收縮。

市場紛紛看淡美國經濟前景，摩根士丹利首席美國經濟師Michael Gapen上周五(7日)已向下修訂今年美國經濟增長預測，由1.9%下調至1.5%，並把核心PCE年增長率預測，由2.5%升至2.7%。此外，根據投注網站Polymarket，市場料美國經濟今年衰退的機會升至40%，上周為23%。