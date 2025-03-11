瑞銀：華科企取代美股七雄為時尚早　港股或盤整未必直線向上

瑞銀全球金融市場部會中國主管房東明表示，看到美國股市近期的資本流入到了一個「相對轉換的情況」，輪動主要是由股市轉自債市之上。

不過，要將中國大型科技巨企取代「美股七雄」仍然為時尚早，原因是過往幾年「美股七雄」股價已經翻一番，反之中國大型科技股股價則跌一半，變相一來一回出現倍數差異，雖然近月投資中國科技板塊的基本面和投資者信心出現改善，但情況仍然有待觀察。

至於港股近期升穿24,000點後出現回吐，他指港股目前未必會一條直線地向上並會出現盤整，又相信外資近期主要由印度、南韓等新興市場流出至香港，整體海外投資者，尤其是養老基金等仍然低配中港股市，不過「北水」近期流入金額屢創新高，他提到譬如華潤公司等均有份參與並作長期持有，主要是吸納息率高的企業。

被問到港股會否出現板塊輪動，由科技股轉至消費股，他就指「沒有那麼快」，同時認為DeepSeek的變現能力會率先體驗於軟件、電子商務平台等大型科技之上。

中國經濟方面，他表示現時內地的通縮風險出現滯後性質，原因是內地股市及房地產市道已經相對穩定，相信財富效應應有一定傳導作用，同時市場早已就關稅戰開打較為理性地預期今年內地的出口表現，並期待經濟動力由消費環節支持。

隨着中央制定今年內地經濟增長5%、赤字4%、以及居民消費物價指數(CPI)升2%的目標，他認為總體而言是相對積極和務實的做法，瑞銀則維持內地今年經濟增長在4%的目標。

香港經濟方面，對於早前有中央官員提及千億財赤不算是甚麼的言論，房指香港在稅基狹窄之下，財政赤字是有周期性，觀乎近期港股成交轉趨活躍，料可帶動印花稅收入提高，同時維持香港全年經濟增長2%的預測。