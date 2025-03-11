道富：機構投資者股票配置回落　另不再減持中國股票

道富公布，機構投資者風險偏好指標於2月回落至0；當中，機構投資者對股票的配置大幅下降，從近16年半以來的最高水平回落，投資者持有的美國股票，尤其是科技股調整響，超配倉位大幅減少；當月現金持倉上升近0.5%；固定收益持倉則基本持平。

道富環球市場全球宏觀策略主管Michael Metcalfe表示，2月機構投資者連續4個月的風險偏好行為突然終止，是由於美國經濟數據公布，引發了對經濟增長突然停滯的擔憂，抵銷了對中國推出更多刺激措施的期望。

他續稱，機構投資者近月對股票相對於固定收益的持倉一直極度失衡，但2月份，當投資者減持股票時，主要持倉受益者是現金而非固定收益。因此，儘管投資者急於降低風險，並將總體股票持倉量調整至接近平均基準水平，但在固定收益方面仍持謹慎態度。

他表示，美國股票資金流出，歐洲股票成為主要受益者，以至於機構投資者現已完全扭轉了對歐洲股市的低配持倉。相比之下，新興市場的市場情緒有所改善，但與固定收益配置一樣，仍略顯謹慎。唯一例外的是中國股票，其持續獲得資金流入。該行指標顯示，機構投資者已不再減持中國股票。