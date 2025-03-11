據報DeepSeek梁文鋒稱不急於獲得投資　擔心決策受干預

中國人工智能(AI)初創DeepSeek橫空出世，極速爆紅，不過現時遇上服務中斷等問題及挑戰，創始人梁文鋒向同事表示，他不急於獲得投資，擔心外界會干預DeepSeek決策，並希望保持為自己帶來全球聲譽的科學精神。

隨數以百萬計用戶湧入平台，DeepSeek聊天機械人不時出現服務中斷。基於數據安全的考慮，全球主管部門正限制其使用。當中，美國正考慮採取措施，包括禁止DeepSeek在其政府設備上使用。

外媒引述知情人士透露，梁文鋒告知同事，他不急於獲得投資，擔心引入外部投資者，可能會干預DeepSeek決策。他們又指，梁文鋒對與政府有關聯的投資者持謹慎態度，因他認為與內地聯繫，可能會加大DeepSeek的AI模型在全球獲得採用的難度。

DeepSeek早前公布其使用英偉達(Nvidia)為中國市場設計的一款降級晶片，來訓練AI模型的技術。知情人士透露，該公司計劃最早於4月發布為解決複雜問題設計的下一個推理模型。