新都城中心2期、3期作美食推廣 多家商戶推優惠
2025年03月11日 17:22
東網電視更多新聞短片
恒基地產(00012)旗下將軍澳MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY商場(新都城中心2期、3期)匯聚過百間餐飲美食商戶，由3月14日至4月13日，MCP新都城中心將會推出「MCP春日滋味盛宴」推廣活動，而H‧COINS會員消費滿指定金額，可賺取餐飲電子優惠券及指定食肆現金券，上載打卡美食，更有機會獲得咖啡禮券及電子優惠券。
活動期間場內多個餐飲商戶推出折扣優惠，如1港元薄餅、半價燒鵝、10元滷水拼盆、火鍋放題第2位半價等。H‧COINS會員於MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY場內「餐飲美食」類別商戶，單一消費滿300元，上載消費單據登記賺取H Coins後，可獲電子印花1枚，集齊3枚有機會獲贈50元MCP餐飲電子優惠券一張。而在「購物天地」類別商戶，即日消費滿1,000元，即有機會換領100元指定餐飲商戶現金券。
另外，在場內餐飲商戶消費滿100元，並上載場內任何餐廳美食相片至個人社交帳戶，標註指定hashtag及完成指定步驟，即有機會換領25元咖啡禮券。MCP新都城中心每周會挑選5張得獎相片，得獎者將會額外獲取300元MCP餐飲電子優惠券。