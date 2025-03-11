上然第1期加推41伙　折實平均呎價12554元

萬科香港旗下大埔上然第1期，周二(11日)上載價單4號，加推41伙，折實平均呎價約12,554元，較對上一張價單再高約9.3%。項目最新上載銷售安排，落實周六(15日)首輪發售228伙價單單位，周日(16日)起招標出售4伙特色戶。

價單4號的戶型涵蓋開放式至四房間隔，實用面積介乎214至873方呎，折實價264.1萬至1,140.8萬元，折實呎價約11,191至14,129元。該批售價及呎價最低為第2座6樓C2室，為實用面積236方呎開放式戶。

資料顯示，項目累計推出4張價單共245伙，並抽出其中228伙作首輪銷售。萬科香港董事總經理周銘禧指，首輪將出售的單位之中，有100伙折實價低於400萬元，可受惠印花稅新措施。另一方面，整體有28伙開放式可以選用「1家1付款計劃」。

據銷售安排顯示，首輪會劃分為A1，A2，A3，A4及B組時段揀樓。A組為大手組別，B組一般客戶。最優先的A1組可購2至8伙，須至少1伙屬指定的三房或四房戶型。首輪銷售將於周四(13日)晚上8時截票。