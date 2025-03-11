UTS MARKETING控股權或將易主　明日復牌

UTS MARKETING( 06113 )公布，注意到公司股份於3月10日的價格及成交量出現若干程度上升。公司已進行查詢並了解到，Marketing Intellect (UTS) Limited、Marketing Talent (UTS) Limited及Marketing Wisdom (UTS) Limited(統稱出售股東，即公司股東，分別持有1.63億股股份、7,530萬股股份及6,170萬股股份，合共佔公司於本公告日期全部已發行股本的75%)正與潛在買方就潛在買賣出售股東所持有公司的75%控股權益進行討論。倘潛在交易落實進行，將具有收購守則項下的涵義。

於本公告日期，Marketing Intellect (UTS) Limited由執行董事兼董事會主席Ng Chee Wai全資擁有；Marketing Talent (UTS) Limited由執行董事兼公司行政總裁Lee Koon Yew全資擁有；及Marketing Wisdom (UTS) Limited由執行董事Kwan Kah Yew全資擁有。

潛在買方為獨立於公司及其關聯人士的第三方。

於本公告日期，尚未就潛在交易訂立正式買賣協議，潛在買方正進行盡職調查程序，而條款正在磋商中且尚未確定，因此潛在交易未必會進行。

董事會確認，除本公告所載者外，其並不知悉導致價格或成交量變動的任何其他原因，或根據證券及期貨條例第XIVA部須予披露的任何內幕消息。

就收購守則而言，要約期由本公告日期(即3月11日)開始。

此外，公司已向聯交所申請股份自3月12日上午9時正起恢復於聯交所買賣。