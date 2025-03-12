【東方日報產評】美股崩盤剛開始　資金東來待何時

美國股市隔晚大冧，皆因特朗普的政策混亂，且引發通脹及經濟增長放緩的擔憂，令投資者對估值高企的美股愈感不安，遂以腳投票，沽貨減磅。事實上，無論是關稅措施，抑或對股市、對經濟的看法，特朗普都盡顯思慮粗疏，視自由貿易與雙邊關係如無物，讓美國國際形象受損，變得孤立，更不斷打倒昨日的我，讓市場無所適從。資金選擇着手減低美國風險，有機會流往歐洲或亞洲。觀昨日中港股市收市逆市靠穩，恍如跟美國脫鈎的表現，說明部分資金選擇東來，得對構建以中國和亞洲為軸心的全球資本市場新景象，保持樂觀與信心。

對於美股估值高企的問題，市場基本上早已達共識。只是特朗普當選以來，資金一直追捧所謂「特朗普交易」，支撐着美股和美元表現，而特朗普對不論是敵人抑或盟友，無差別地揮動關稅大棒，更引來市場惶恐，故又出現資金流入避險的美元資產的階段性場面。

上月以來美國市場起了3大變化。首先是美國科企不再專美，皆因中國初創推出的DeepSeek人工智能(AI)大語言模型，以性價比高及開源模式，改變了一直由美國科企主導的全球AI發展路向，也藉此開打中國資本市場翻身戰，引發極度低迷的中國資產進行重估潮，誠然會對美國資本市場造成資金分流效應。

第二是特朗普內部施政愈來愈多問題，非但主要官員之間存爭拗，頓令強勢領導形象生變，加上近周美國政府官員不斷強調經濟轉型，特朗普又公開避談經濟衰退，令其管治團隊的高昂氣燄盡消，也令市場開始擔心美國經濟真的可能大禍臨頭，沽貨套現的應對之法，一下子就有了共識。

第三，乃特朗普開打全球貿易戰，既損害國際關係，也激化美國通脹問題，恐對美國經濟造成深遠衝擊。惡霸、專生事端的國際形象確立，變相為全球去美元化給力，幫美國「倒米」，即使特朗普改變倔強作風，別奢望能於短時間修補與盟友的關係。

如是者，上周特朗普才指其施政不考慮股市反應，但當周一美股大冧市，彼還是要出動與各商界領袖會面，安撫人心。從其目中無人的狂妄作風，重要政策又缺乏協調，到火頭四起才急急補鑊，未來幾個月可能會見到美國在雙邊談判中失利，圍繞內部支出、移民與就業的3大重要領域改革所引發的不穩愈來愈具挑戰，一幅白宮內外交迫的畫像將展現眼前。

反觀中國政策「穩股穩樓」的旗幟鮮明，在AI等創科領域又突破美國圍堵，資本市場與經濟景氣處於回穩復甦的軌道，更多資金選擇東來尋求機會，是可以預期的趨勢，中港股市昨未受美股大跌市拖累的現象，絕不簡單。

白雲蒼狗，世事難料。特朗普政府選擇走民族主義的回頭路，損己害人，注定是要失人心，路路碰壁。未來美國的博弈對象，不僅是中國，而是全世界。繼續堅持走孤立路線，還是理性地跟主要貿易夥伴談判出雙贏方案，確保美國經濟能軟着陸，當看特朗普政府團隊的能耐。