鄭勤龍：港股短線料先低後高

從卦象顯示，恒指走勢正處於《風澤中孚》變《水澤節》之中。在易經，「澤」為水勢蓄聚的最低處，今「中孚」卦和「節」卦帶有「澤」的元素，若將其意象應用於預測恒指的走勢上，便可預示恒指在短期內的向上勢頭或將稍為減弱。

承接上文預示港股短線走勢或偏淡的《山火賁》變《地雷復》卦，恒指於(5日)在23,200點開市，當日指數在低見23,090點後便轉勢上升，然而(7日)指數在高見24,699點後便現回吐，至昨日大市在低見23,238後，稍有反彈，最終下跌了1點，收報23,782點，可說是已應驗了吉凶難定的「賁」卦和帶有反覆之意的「復」卦卦象。

「中孚」卦為風吹澤水之象，澤中之水本來是自然界中最為安定的，因此生長在澤邊的草木必然較為茂盛，所以能吸引鳥獸聚集，但然而當強風來襲的時候，便會打破這片安寜的景象掀起波浪，引申於大市或為短期波動之象。

「節」卦的本意為節制，就好像盛滿的水杯一樣，如再繼續倒水便會滿瀉，還幸《雜卦傳》說「兌見而巽伏」，此句的「伏」可類化為下跌，而「見」則可為上升，然而由於在序卦來說，《兌為澤》卦是排於《巽為風》卦之後，因此若將其意象應用於股市的預測上，便可理解為先低後高的格局。

玄學金融家 鄭勤龍