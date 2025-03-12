歌禮製藥治療肥胖症藥物澳洲研究取積極結果

ASC47是一款脂肪靶向、治療肥胖症的減重不減肌的候選藥物，其在低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)偏高的健康受試者和肥胖症患者中的Ib期單次皮下注射研究，分別顯示出長達26天和40天的半衰期，支持每月一次至每兩月一次給藥。另外，ASC47在LDL-C偏高的健康受試者和肥胖症患者中均安全且耐受性良好。ASC47單藥療法治療肥胖症的多劑量遞增(MAD)研究預計將在2025年下半年開展。

此前的臨床前數據顯示，在頭對頭飲食誘導肥胖(DIO)小鼠模型中，低劑量ASC47與司美格魯肽(semaglutide)聯合用藥，比司美格魯肽單藥療法多減重56.7%。美國FDA批准ASC47與司美格魯肽聯合治療肥胖症的美國新藥臨床試驗(IND)申請，預計將於2025年第2季度末完成首例患者給藥。另外，ASC47單次給藥聯合司美格魯肽的數據，將用於支持低劑量ASC47和一種腸促胰素類藥物聯合治療肥胖症的MAD研究，該研究預計將於2025年年底開展。