富衛去年稅後利潤2400萬美元　實現正營運現金流量

富衛集團公布，截至2024年12月底止年度，以固定匯率計，稅後淨利潤達2,400萬美元，為集團應用國際財務報告準則第17號後首次錄得淨利潤。稅後營運利潤達4.63億美元，增長28.6%，香港和、泰國和柬埔寨、日本以及新興市場四個地區業務分部均持續帶來正面貢獻。

年內，新業務銷售19.16億美元，以固定匯率計按年增長18.6%。新業務合約服務邊際為12.22億美元，相應基準按年增長30.5%，當中香港和澳門表現出色，保險產品需求持續強勁。新業務價值12.22億美元，相應基準按年增長13.5%。

受惠去年各地區業務分部貢獻超過6億美元的股息，集團首次實現正營運現金流量。目前未提取的已承諾信貸融資總額增加至約14億美元，並完成總值10億美元的早期再融資和銀團貸款，提升集團的財務靈活性。

富衛集團行政總裁兼執行董事黃清風表示，集團新業務銷售增長約19%，反映了香港和澳門的強勁表現，以及新興市場持續增長。日本在個人保障業務的帶動下，新業務銷售錄得溫和增長。泰國和柬埔寨業績錄得小幅下跌，反映在較疲弱的宏觀經濟環境下，銷售環境更具挑戰性。

富衛去年持續投放資源以滿足亞洲客戶在保障、如推出了FWD Private等服務，亦在泰國、菲律賓、馬來西亞和越南推出了專有的代理人管理平台FWD Cube，具備數碼化和生成式人工智能功能。

此外，集團今年2月任命韋安祖、梁家駒和狄麗詩為富衛集團董事會新成員；董事會現共有13名董事。