張智威：港股短線整固 吉利汽車候低再買
2025年03月12日 11:14
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信誠證券聯席董事張智威表示，美國總統特朗普就聯儲局息口走向，以及對外加徵關稅問題繼續困擾美股，隔晚3大指數向下。至於港股，近期在南下資金支持下，走勢相對硬淨，不過北水周二(11日)轉淨沽40.4億元，大市難免受影響，恒指料繼續受制兩萬四關，短期在20天平均線約23,200點上落為主。
市場對美國經濟衰退憂慮升溫，避險資金再度追捧黃金，加上美匯偏軟，隔晚國際金價向上。張認為在貿易戰不確定性增加下，金價有望反覆上升。另外，美國債務債務已達上限，不少州份將停擺，當局或會再發債「印銀紙」，美元有貶值風險，中長線亦利好金價，不妨趁調整時吸納，股份方面看好相關ETF如SPDR金(02840)。
吉利汽車(00175)旗下電動汽車品牌極氪，首次進軍PHEV插電式油電混合動力市場，推出旗艦豪華SUV——9X光輝版，定價100萬人民幣，刺激極氪(ZK)ADR股價隔晚飆18.5%。張智威指吉利汽車中期業績表現不俗，惟股價自年初低位已大幅上升，再加上車企競爭激烈，市場或對其或保留，不利其股價發展，建議投資者待股價回落至16元水平時再作考慮。