張智威：港股短線整固　吉利汽車候低再買

信誠證券聯席董事張智威表示，美國總統特朗普就聯儲局息口走向，以及對外加徵關稅問題繼續困擾美股，隔晚3大指數向下。至於港股，近期在南下資金支持下，走勢相對硬淨，不過北水周二(11日)轉淨沽40.4億元，大市難免受影響，恒指料繼續受制兩萬四關，短期在20天平均線約23,200點上落為主。