滙豐范卓雲：中國股市具重估空間　盤點看俏板塊

全國人大周二（11日）已舉行閉幕會議，滙豐環球私人銀行認為，政府工作報告顯示經濟政策重點轉向科技創新、提振消費和支持民營企業發展，為中國股票市場的重估帶來積極推動力。同時，人民銀行強調保持人民幣匯率穩定，降息空間相對有限，該行預期今年政策利率將溫和下調30個基點，存款準備金率將再下調50個基點。

滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，中國政府為2025年設定「5%左右」的國內生產總值(GDP)增長目標，表明政府推行穩增長政策的決心，積極的增長目標有利穩定市場預期，有助提振企業和消費者信心。2025年財政赤字目標創歷史新高，達到GDP的4%，並增加特別國債發行額度，表明積極的財政刺激政策將在今年提振經濟增長發揮關鍵作用，另將「促進消費」列為今年首要任務，並增發用於擴大消費品以舊換新的超長期特別國債，將有助支持消費增長。

她稱，兩會帶來的積極政策訊號，支持該行對中國股票和中國美元投資級企業債券的偏高比重配置觀點，認為中國股市仍具進一步重估空間，以互聯網和科技股引領升勢。這得益於中國市場擁有人工智能技術突破的重估催化劑、逐步改善的盈利預期、保守的外國投資者倉位和大幅估值折讓，這些因素帶來吸引的風險回報展望。

DeepSeek的成功開啟中國人工智能投資熱潮的新階段，該行看好在互聯網、電子商貿、軟件、智能手機、半導體、自動駕駛和機器人領域的人工智能推動者和應用者。除了科技股外，還青睞中國消費、金融和工業行業的領軍企業，以及派發高股息的優質國企股。