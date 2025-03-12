國泰航空去年盈利升1%　第二次中期息0.49元

國泰航空股價半日報11.16元，升0.54%。

反映國泰航空票價水平的客運收益率去年跌11.8%，不過國泰貨運收益率升2.9%。

國泰航空行政總裁林紹波表示，集團重建之旅圓滿結束，國泰集團的航班量於今年1月起達至疫情前100%水平，公司去年破紀錄新增聘及培訓約7,000名新員工，集團整體員工人數現已超過3萬人。

國泰航空在業績報告中表示，全資擁有的廉航香港快運去年客運收益59.94億元，按年增加9%，惟香港快運全年由盈轉虧，去年虧損4億元，2023年賺4.33億元。公司指，短期的營運問題影響盈利表現，全年平均有5架空中巴士A320neo型飛機，因涉及整個業界的普惠發動機問題而停飛，為飛機使用率及營運效率帶來影響。有關情況進一步惡化，因為在區內可運載量增加下短途市場票價迅速正常化，導致收益率壓力增加。

展望方面，林紹波指，已宣布11個航點將於今年加入國泰集團的航空網絡，並會陸續增加新目的地。國泰航空及香港快運將於今年內合共營運航班前往全球超過100個目的地。

國泰貨運方面，他表示，鑑於全球地緣政治局勢，正審慎監察是否對航空貨運需求有任何短期影響。儘管如此，在三跑道系統帶來的機遇以及集團業務模式的優勢和靈活性支持下，仍然對航空貨運業務的競爭力充滿信心。

他又指，今年及以後固然存在挑戰。貿易衝突的發展可能對國泰貨運帶來挑戰。供應鏈的挑戰繼續影響整個航空業與包括國泰集團在內的一眾航空公司，惟他們無論如何都不會在營運安全與質素上作出妥協。