環聯：循環貸款查詢按年增25.2%　Z世代新增貸款宗數倍升

信貸資料服務機構環聯發表一項最新調查顯示，隨着香港消費者愈發傾向於循環貸款的價值及便利，促使循環貸款需求在去年全年顯著超越2023年水平，其中主要由數字銀行因應消費者需求提供相應產品。去年9至11月期間，循環貸款的查詢宗數按年增長25.2%，新增宗數(衡量新開戶口數量的指標)亦於去年6至8月期間按年上升76.4%。

即使新增貸款宗數大幅增加，這些新增帳戶的平均信貸額卻下跌近三分一(32.8%)。當中，三分二(66%)的新增貸款來自數字銀行，它們以高效快捷的批核流程吸引消費者，致力透過循環貸款擴大其客戶群。隨着數字銀行於循環貸款市場的佔比增加，循環貸款產品的信貸額也隨之下降，這主要是因為數字銀行的風險胃納一般較傾向提供更大信貸額的傳統銀行為低。

鑑於新增貸款的信貸額下降，在截至去年11月底的3個月期間，應繳款項結欠按年下跌5.1%，每個帳戶的平均結欠亦減少14.8%。儘管如此，循環貸款市場仍然表現強勁，相關貸款戶口按年增長6.2%，持有活躍循環貸款結欠的消費者更增長11.5%，可見市場極具增長潛力。

循環貸款的增長活動主要來自年輕消費者，以及那些積極將信貸產品融入電子錢包以便網購及跨境消費的消費者。其中，千禧世代佔近期新增循環貸款的40%，Z世代則佔逾30%。截至去年11月底的3個月期間，Z世代的新增貸款宗數更按年增長超過一倍，達127.8%。

環聯亞太區研究與諮詢首席顧問孫威瀚表示，愈來愈多香港消費者採用數字銀行提供的循環貸款，反映消費者的信貸產品組合更趨多元化。該類產品讓消費交易變得簡單，同時，調查發現更多消費者持有相關結欠，這可能與循環貸款的利率一般較傳統信貸產品如信用卡等為低有關。