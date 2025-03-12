優悠台即日起轉租為售　入場費約1775萬元

伍集成集團持有的港島大坑道56號優悠台，周三(12日)公布即日起轉租為售，全盤提供16伙三房單位，每方呎售價由約17,300元，入場費由約1,775萬元。預計全盤連車位售出，可套現近4億元。

集團發言人張志國表示，項目每個單位實用面積介乎961至1,026方呎，皆屬三房一套間隔，每層設4伙，頂層戶附有私家天台。集團持有上述項目約16年，一直作收租之用，現時斥資約5,000萬元翻新，即日起出售。是次將非核心物業出售，將於市場上尋找其他更合適的物業。

仲量聯行資本市場部執行董事陳柱衡稱，首批會推售8伙，部分附連租約，呎租約60至65元，以先到先得到形式出售。若銷情理想，稍後考慮提價5至10%。他認為，現時市場上豪宅價格「跌過龍」。

入場單位為地下B室，實用面積為1,026方呎，採三房一套間隔，售價約1,775萬元，呎價由約17,300元起。項目亦提供16個車位，連單位出售，售價為100萬元，有蓋車位售價則為150萬元。

資料顯示，項目前稱為曼聯閣，於2000年落成，輾轉後於2008年獲伍集成家族以1.88億元購入作長線收租。