阿里蔡崇信：若2成勞動力經AI提升　將釋放78萬億機遇

他指出，真正的AI革新不是中美之間的競爭，而是在於開源。當AI模型被開源，小公司、個人和創業者都可利用AI創新，而不是由幾家富有的企業所控制。當AI模型免費開放時，創新將不局限於最大的科技巨擘，任何人都能以未曾想像的方式構建、定制和應用AI，從而令AI應用激增。

就電商中的AI應用，他認為，AI將革新購物方式，不僅會推薦商品，還會規劃整個購物體驗：從知道旅行所需的物品，到確保貨品能在出發前就送到家。至於中國消費情緒，私營企業的信心提振疊加振奮人心的技術發展，將傳導致消費者信心。

此外，他又指，AI未來可能會令股票研究分析師的需求消失。「股票研究分析師完全可以被取代，你可以讓它整理一份關於英偉達(Nvidia)或蘋果公司(Apple Inc.)的報告，它會做得很好。」不過他指，不認為它會完全取代人類，實際上只會提高工作質量。