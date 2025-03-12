傳京東MALL進軍香港　向電器零售同業高薪挖角　申請商標等

京東回覆媒體查詢時表示，今年「京東MALL」會在全國陸續開設新店，具體開店地區以官方通告為準。

媒體引述消息報道，京東去年第四季已開始向本港電器零售同業高薪挖角，部署來港開設實體店。京東旗下京東產發去年購入沙田利豐中心全幢、相關公司進駐中環怡和大廈，為進軍香港市場作準備。

在香港知識產權署發現，京東旗下的「北京京東叁佰陸拾度電子商務有限公司」在去年12月已在港申請「京東秒送」、「秒送」兩個商標，申請狀態分別是「申請已公布」及「已審查-已發出首份審查報告」。同時，京東旗下美國上市公司達達集團(DADA)透過旗下子公司「達疆網絡科技(上海)」在港申請「DADA」及「達達」兩個商標。

現時達達負責經營京東外賣業務，推出「達達秒送」及「京東秒送」兩個應用程式(App)，但京東回覆媒體查詢時稱，京東秒送及外賣業務暫無在本港發展的計劃；達達集團暫亦無相關計劃。