鄧成波家族灣仔商用物業淪銀主貨　嗌1.15億　低買入價6成

原由鄧成波家族持有的灣仔一籃子商用物業淪為銀主盤，並推出市場放售。世邦魏理仕承銀主委託代理出售灣仔道3號尚翹峰商業部分及地下B5號舖，意向價約1.15億港元，較買入價低逾六成。

該批物業建築面積合共約14,787平方呎，原業主早在2017年以約3.2億元購入。以此計算，意向價較買入價低約64%。其中，1樓及2樓先後租予季季紅及特賣場，其後已交吉。是次出售物業包括兩個地下入口、1至2樓、外牆B部分，以及兩個上落貨位與B5號地舖。地下設獨立扶手電梯入口，另有一升降機及樓梯入口至2樓。物業出售包括命名權及外牆廣告，樓面適合零售、醫療、教育等多種用途。

世邦魏理仕香港資本市場部執行董事莫偉豪表示，近年香港零售市場經歷了疫情帶來的挑戰，隨著經濟逐步復甦，消費者信心回升，零售業的表現也開始好轉。現時樓價經過一輪調整後，仍屬低位，不同商戶及機構用家趁機積極尋找合適的商業樓面擴充業務，以滿足消費者需求。醫療和教育機構、老人院等也因而成為商業物業的買家，可購入物業作自用。

莫補充，是次出售物業位於灣仔核心地段，由銀主出售，意向平均呎價約7,777元，呎價吸引，屬超大折讓價錢，相信能吸引不少用家的注意。