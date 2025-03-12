m18講場：亂撳Link易中招！金管局用「嗱喳蕉」教防騙

常言道，道高一尺、魔高一丈。金融管理局近年積極與業界推出防騙措施及訊息，惟仍有市民不幸受騙。為進一步提高公眾的防騙意識，當局決定用用「嗱喳蕉」，教導市民Link(超連結)咪亂撳！

新一輪「撳LINK中『蕉』」防騙公眾教育短片系列，以誇張的手法呈現騙徒的真面目，提醒市民時刻警惕，慎防「中招」。短片共分3集，主題圍繞假冒客服電話騙案、投資騙案及求職騙案3大騙局。片中的騙徒「嗱喳蕉」是一隻披着善良可愛外衣的香蕉，但一旦得逞，便露出猙獰面目，用狡猾伎倆騙取市民的信任和金錢。

周三(12日)推出的首集「百變客服篇」中，「嗱喳蕉」先後化身成電訊商職員、大學職員及執法人員，向學生發送附有虛假連結的短訊，短片中的學生不虞有詐，點擊連結，「嗱喳蕉」便露出惡毒本性，受害人最終財散人傷，後悔莫及！「撳LINK中『蕉』」短片系列今日起連續三星期於金管局社交媒體平台推出。即將推出的第二集「發財秘笈篇」及第三集「月光族呃清光篇」，「嗱喳蕉」分別以必賺投資內幕和「筍工」廣告誘騙受害人。提醒廣大市民切記提防身份百變的「嗱喳蕉」，好好保護自己辛苦拼搏所累積的財產。