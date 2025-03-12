上然第1期聯同中原及中原按揭推按揭優惠

萬科香港旗下大埔上然第1期，周三(12日)公布聯同中原地產及中原按揭推出「置優惠按揭計劃」。中原按揭董事總經理王美鳳表示，是次與本地銀行合作提供的按揭計劃，全期按息低至銀行同業拆息(H)加1.3厘，封頂息率低至最優惠利率(P)減2厘，實際按息現低至3.5厘，計劃設有特高現金回贈高達貸款額1%，並特設高存息戶口，存息與按息一致現為3.5%，按揭成數高達九成、還款期長達30年。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，上述項目首批推售價單單位共228伙，當中100伙可受惠印花稅新措施，加上樓盤推出「1家1」置業優惠，指定大單位買家可以低至88萬加購開放式戶，吸引投資者及分支家庭客目光，預計開售首日「一Q清枱」機會極大。

他續指，市場預期本月美國有機會再次減息，樓市漸入佳境，財案效應刺激下，一手小陽春已成定局，3月至今一手市場錄約1,100宗成交，料本月全月可錄約3,000宗，待交投量回穩後，樓價有望止跌。