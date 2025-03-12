美股納指升253點　英特爾漲逾半成

美國通脹數據回落，美股3大指數周三早段大致靠穩，道指高開後好淡爭持，報41,428點；標指升40點，報5,612點；納指升253點，報17,689點。港股夜期報23,584點，跌55點，低水16點。

隨着通脹回落的進展良好，市場亦憧憬聯儲局可以有更多政策自由，用不同的流動性工具支撐經濟增長。而在此之前，美國總統特朗普亦多次公開施壓，要求聯儲局進一步減息。

外媒引述消息指，美國總統特朗普擬提名聯儲局理事鮑曼(Michelle Bowman)出任負責金融監管的聯儲局副主席一職。今年1月時，原先擔任該職務的巴爾(Michael Barr)宣告辭職，外界推測原因是他擔心與特朗普政府起衝突，特別是現屆政府主張大規模放寬金融監管。

此外，有法庭文件披露，聯儲局人員曾於今年1月底與政府效率(DOGE)的成員接觸，就官員存取美國財政部支付系統進行討論。DOGE正是透過該系統，用來評估有哪些開支需要削減，但卻引起了關於該部門權力過大及侵犯私隱的關注。值得留意的是，在不久前的國會聽證會上，聯儲局主席鮑威爾聲稱，與DOGE沒有任何聯繫。

企業消息方面，有傳台積電、英偉達、博通等公司討論共同合資，入股英特爾(Intel)的晶圓代工業務，英特爾股價升5.38%，報20.84美元。