銀主積極出貨　一房私樓「1字頭」拍出　高位跌價36%

較市價有折讓的銀主盤，繼續成為拍賣場焦點，周三(12日)市場兩場拍賣會合共沽出5項同類物業。其中，屯門東威閣一房單位以192萬港元拍出，較高位大幅跌價約36.6%。

忠誠拍賣今日拍賣售出兩個銀主住宅單位，均獲多組買家出價搶購，包括上述項目的低層F室，實用面積約224方呎，以153萬元推出拍賣，吸引5組買家競投，最終搶高39萬元或約25.5%沽出，呎價約8,571元。

資料顯示，一個樓層較高的同室單位，2018年樓市高位時售價達約303萬元，呎價約13,527元。相比下，今次成交單位較高位跌價多達111萬元。

同時另一個拍出銀主住宅為同區雅麗花園高層C室，實用面積約805方呎，三房設計，拍賣開價460萬元，經過4組買家競價後，以530萬元售出，呎價約6,584元。

此外，黃開基拍賣行同日亦售出3項銀主盤，包括兩項住宅物業。其中，觀塘金龍園低層A室，實用面積約576方呎，連車位開價438萬元，搶高至500萬元拍出，呎價約8,681元。

場內亦售出北角城市花園4座中層D室，實用面積約1,226方呎，以1,180萬元推拍，獲承價至1,426萬元售出，較開價高出約246萬元或約20.8%，呎價約11,631元。

餘下一項售出的銀主盤為商廈物業，灣仔得利商業大廈頂層單位連天台，拍賣開價650萬元，競價後以680萬元售出。