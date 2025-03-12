和富中心三房劈價110萬售990萬　樓價重返12年前

樓價一直倒退，北角和富中心三房單位減價110萬元，以990萬元售出，原業主約12年帳面僅升值41萬元，樓價重返12年前，料需蝕使費。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角和富中心5座高層B室，實用面積約834方呎，三房間隔，叫價1,100萬元，減價110萬元，成交價990萬元，呎價約11,871元，單位原業主早於2013年8月以約949萬元價購入，約12年帳面僅升值41萬元，樓價重返12年前，料需蝕使費。

●中原鄭俊輝稱，柴灣居屋康翠臺3座中層K室，實用面積約508方呎，兩房間隔，望山景，上月叫價380萬元，現以未補價第二市場價350萬元成交，呎價約6,890元，新買家為家庭客，因最近新增家庭成員，買樓自用。

●美聯黃志佳指，小西灣藍灣半島2座中層B室單位，實用面積約605方呎，套三房設計，叫價約890萬元，獲同區用家垂青，議價後以870萬元成交，呎價約14,380元，新買家購入單位作換樓之用。

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九龍區

●利嘉閣邱家仁表示，長沙灣泓景臺2座低層G室，實用面積約658方呎，套三房間隔，望內園景，新買家為換樓客，單位原先叫價980萬元，議價後以932.8萬元成交，呎價約14,176元。

●中原王秉義指，奧運站帝柏海灣1座低層H室，實用面積約592方呎，套三房間隔，望內園景，叫價1,098萬元，議價後降至1,068萬元易手，呎價約18,041元，原業主於2020年6月以1,298萬元購入，持貨不足5年帳面需蝕讓230萬元。

●中原任展雄稱，西南九龍匯璽8座中層C室，實用面積約417方呎，兩房間隔，望海景，放售超過1年，上月決定先租出單位，並將叫價調整至980萬元即獲洽購，降價至963.8萬元連租約易手，呎價約23,113元，原業主持貨逾4年，帳面需蝕267.48萬元，貶值約22%。

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新界區

●中原陳偉業表示，東涌3月累錄約22宗二手買賣，按月升約1.8倍，影岸·紅A座高層H室，實用面積約569方呎，兩房間隔，叫價705萬元，減價15萬元，以690萬元沽出，呎價約12,127元，新買家為港島區換樓客。

●中原曾偉旗指，青衣夾屋宏福花園4座中層F室，實用面積約550方呎，兩房間隔，自由市場叫價618萬元，近日獲外區上車客垂青洽購，減價40萬元，以578萬元成交，呎價約10,509元。

●利嘉閣許喜龍稱，荃灣愉景新城4座中層F室，實用面積約653方呎，套三房間隔，新買家計劃與父母同住，見樓價已較高位回落近30%，決定換樓，上址叫價749萬元，議價後以739萬元成交，低市價約10%，呎價約11,317元。

●祥益黃文樂指，屯門御半山2B座中層A室，實用面積約454方呎，兩房間隔，放盤僅約3日，叫價520萬元，終獲買家以515萬元購入自住，呎價約11,344元，原業主於2020年以約704.7萬一手購入，帳面虧蝕約189.7萬。

●中原楊宏達表示，屯門3月錄約40宗二手買賣，卓爾居5座中層F室，實用面積約709方呎，套三房間隔，享河景，附連租約，租期至今年底，叫價780萬元，減價至735萬元獲上車客購入，較同類型單位平約7%，呎價約10,367元。

●中原賴作智指，上水居屋翠麗花園6座中層K室，實用面積約484方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價約350萬元，議價後以330萬元易手，呎價約6,818元，新買家為區內分支家庭。

●中原麥偉成表示，粉嶺及上水3月暫錄約30宗二手買賣，其中粉嶺綠悠軒4座低層B室，實用面積約612方呎，套三房間隔，叫價約550萬元，議價後以515萬元易手，呎價約8,415元。

●中原周家傑稱，大埔白石角University Hill第2A期5B座低層連平台戶，實用面積約383方呎，連約148方呎平台，兩房間隔，議價後以646萬元沽出，呎價約16,867元，原業主持貨約兩年，帳面獲利49.2萬元。

●美聯黃錦瀚表示，沙田第一城50座連天台單位，實用面積約304方呎，兩房間隔，望山景，早前叫價420萬元，新買家為區內首置客，鍾情單位連天台放售，議價減價31萬元，以419萬元承接，呎價約13,783元，較市價低約1%，原業主持貨約12年，帳面升值約10%。

●中原龐耀昌指，大圍3月暫錄約13宗二手買賣，盛世1座北翼高層B室，實用面積約786方呎，套三房及儲物房間隔，叫價約1,350萬元，日前議價後以1,228萬元獲承接，呎價約15,623元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山雅典居1座中層C室，實用面積約874方呎，套三房間隔，叫價約1,068萬元，日前議價後連車位以1,028萬元易手，呎價約11,762元，新買家為同區換樓家庭客。

●世紀21奇豐趙詠欣稱，馬鞍山嵐岸1座高層C室，實用面積約805方呎，套三房連儲物房間隔，望海景，放盤約一星期，獲買家零議價以900萬元，呎價約11,180元。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山新港城M座高層4室，實用面積約618方呎，三房間隔，望海景，放盤4個月，叫價820萬元，獲買家以810萬元承接，呎價約13,107元。

●利嘉閣歐柏倫稱，西沙企嶺下老圍單號屋，望海景，新買家為外區換樓客，以1,658萬元購入，呎價約7,895元，同區目前約有兩個單位放盤，入場費約1,900萬元。

●美聯陳健豪指，將軍澳清水灣半島2座低層C室，實用面積約764方呎，套三房間隔，以785萬元獲承接單位，呎價約10,275元，原業主於2006年11月以315萬元購入，持貨約19年帳賺約470萬元。

●香港置業范文濤表示，將軍澳新寶城1座中層C室，實用面積約377方呎，兩房間隔，望公園景，叫價540萬元放盤約半年後，吸引區內客洽詢，減價約28萬元，以512萬元易手，呎價約13,580元。

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