發展商將港島物業由租轉售　馬頭角盤大減價吸客

再有港島物業轉租為售，已出租約16伙的大坑道項目，公布即日起出售，每方呎售價由約17,300元起。馬頭角現樓項目大幅上調折扣，部分頂層單位折實呎價降至約18,184元起。

●馬頭角南首連沽6伙 單日吸金3,700萬元

●馬頭角瓏碧折扣率大幅上調至44.5%

●大坑道優悠台轉租為售

伍集成集團持有的港島大坑道56號優悠台，周三(12日)公布即日起轉租為售，全盤提供16伙三房單位，每方呎售價由約17,300元，入場費由約1,775萬元。預計全盤連車位售出，可套現近4億元。首批會推售8伙，部分附連租約，呎租約60至65元，以先到先得到形式出售。若銷情理想，稍後考慮提價5至10%。

●啟德跑道區柏蔚森II個別單位增4%折扣

●大埔上然第1期6日累收6,600票

萬科香港旗下大埔上然第1期，正值收票階段，周三(12日)公布，截至晚上約8時，6日之內累計接獲逾6,600張入票，按本周六(15日)首輪發售228伙價單單位計，暫錄超額認購逾27倍，並將於明(13日)晚上8時截票。

●將軍澳GRAND SEASONS一房售474萬元

會德豐地產旗下的將軍澳日出康城第12C期GRAND SEASONS，周三(12日)售出第1A座32樓E室，為實用面積323方呎的一房單位，成交價474.5萬元，呎價約14,690元。整個SEASONS系列項目自去年3月開售至今，累售1,046伙，套現逾64.9億元。

●薄扶林道Jessville單日沽3伙

薄扶林道128號Jessville於周三(12日)連沽3伙，成交價介乎2,489.94萬至2,824.64萬元，總成交金額共涉逾7,989萬元。其中，11樓B室，實用面積1,358方呎，四房間隔，連同1個車位以2,675.26萬元售出，呎價為19,700元。

●屯門掃管笏凱和山一房售402萬元

●元朗滙都II頂層特色戶呎售約11,642元

●沙田星凱‧堤岸累售1,303伙

中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，周三(12日)售出2座39樓C室，實用面積850方呎，三房連工作間設計，可享開揚城門河景，成交價1,701.2萬元，呎價約20,014元。全盤開售至今累售1,303伙，佔供應1,335伙逾97%。