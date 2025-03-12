發展商將港島物業由租轉售 馬頭角盤大減價吸客
2025年03月12日 22:05
東網電視更多新聞短片
再有港島物業轉租為售，已出租約16伙的大坑道項目，公布即日起出售，每方呎售價由約17,300元起。馬頭角現樓項目大幅上調折扣，部分頂層單位折實呎價降至約18,184元起。
●馬頭角南首連沽6伙 單日吸金3,700萬元
恒基地產(00012)牽頭發展的馬頭角南首，於周三(12日)售出6伙，包括3伙平台特色戶，1伙天際特色戶及2伙標準戶，單日套現約3,700萬元。當中，天際特色戶為27樓B1室，實用面積358方呎，連182方呎平台，以1,038.8萬元沽出，呎價約29,017元，成交價及呎價同創項目新高。項目於本月初開售至今，兩周之內共售出228伙，總成交金額約11.9億元。
●馬頭角瓏碧折扣率大幅上調至44.5%
碧桂園(02007)發展的馬頭角賈炳達道瓏碧，周三(12日)修訂價單6號，將最高折扣率由21%，大幅上調至44.5%，個別頂層連天台特色戶折實呎價由約18,184元起。以26樓A室頂層戶為例，實用面積354方呎，一房間隔，外連213方呎天台，去年3月的折實價為916.3萬元，調整後，現時折實價為643.7萬元，折實呎價約18,184元，亦即該單位較1年前賣平約三成。
●大坑道優悠台轉租為售
伍集成集團持有的港島大坑道56號優悠台，周三(12日)公布即日起轉租為售，全盤提供16伙三房單位，每方呎售價由約17,300元，入場費由約1,775萬元。預計全盤連車位售出，可套現近4億元。首批會推售8伙，部分附連租約，呎租約60至65元，以先到先得到形式出售。若銷情理想，稍後考慮提價5至10%。
●啟德跑道區柏蔚森II個別單位增4%折扣
新世界發展(00017)及遠東發展(00035)合作的啟德跑道區柏蔚森II，周三(12日)修訂價單，為21個指定單位增設「精選單位限時禮遇」，於本月16日至4月30日期間購入，可享4%額外折扣。另有部分單位設特別優惠，享額外1%折扣。上述優惠於本周日生效。入場單位為第2座3樓B室，實用面積389方呎，兩房間隔，折實價為641.4萬元 ，折實呎價約16,488元。
●大埔上然第1期6日累收6,600票
萬科香港旗下大埔上然第1期，正值收票階段，周三(12日)公布，截至晚上約8時，6日之內累計接獲逾6,600張入票，按本周六(15日)首輪發售228伙價單單位計，暫錄超額認購逾27倍，並將於明(13日)晚上8時截票。
●將軍澳GRAND SEASONS一房售474萬元
會德豐地產旗下的將軍澳日出康城第12C期GRAND SEASONS，周三(12日)售出第1A座32樓E室，為實用面積323方呎的一房單位，成交價474.5萬元，呎價約14,690元。整個SEASONS系列項目自去年3月開售至今，累售1,046伙，套現逾64.9億元。
●薄扶林道Jessville單日沽3伙
薄扶林道128號Jessville於周三(12日)連沽3伙，成交價介乎2,489.94萬至2,824.64萬元，總成交金額共涉逾7,989萬元。其中，11樓B室，實用面積1,358方呎，四房間隔，連同1個車位以2,675.26萬元售出，呎價為19,700元。
●屯門掃管笏凱和山一房售402萬元
路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，周三(12日)沽出第1座7樓C室，實用面積375方呎，屬一房開放式廚房設計，成交價402.16萬元，呎價約10,724元。據悉，買家為同區分支家庭客。
●元朗滙都II頂層特色戶呎售約11,642元
泛海集團(00129)發展的元朗洪水橋滙都II，周三(12日)售出1伙頂層特色戶，為第6座12樓A01室，實用面積436方呎，屬兩房戶，連249方呎天台，以507.61萬元成交，呎價約11,642元。集團執行董事關堡林先生表示，項目於3日之內共售出10伙，本周一及周二分別錄得5宗及4宗成交。
●沙田星凱‧堤岸累售1,303伙
中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，周三(12日)售出2座39樓C室，實用面積850方呎，三房連工作間設計，可享開揚城門河景，成交價1,701.2萬元，呎價約20,014元。全盤開售至今累售1,303伙，佔供應1,335伙逾97%。