東方日報B1：美關稅恐引爆世界大戰

美國發動關稅戰未蒙其利卻先見其害，美股近日顯著回調，許多投資機構先後調低對美股的預測。對沖基金橋水創始人、有「鱷王」之稱的達利奧警告，關稅戰帶來的風險不限於經濟層面，可能導致國際間對立與衝突，甚至將目前美國的情況與第二次世界大戰前的德國相提並論，稱國家之間的鬥爭激化。摩根大通把今年美國經濟衰退風險的機率升至40%，又警告如果人們對美國政府管治的信心繼續受破壞，最終將損及美國資產及美元的地位。

達利奧將目前美國的形勢對比1930年代的德國，並表示當時的德國透過削減債務、提高關稅、發展國內市場來應對經濟困境。他分析稱：「國家開始變得民族主義、保護主義，甚至軍事化，這就是歷史發展的模式。」雖然達利奧未有明言，但納粹黨領袖希特拉正是在1933年成為德國總理，是導致第二次世界大戰爆發的關鍵點。

他指出：「當美國、加拿大、墨西哥和中國等國家進入關稅爭端時，這將引發衝突，雖然不一定是軍事對抗，但其後果不可忽視。」

達利奧又提到，美國正面臨嚴重的債務供需失衡，可能對全球經濟造成深遠影響。他認為，美國政府需要發行的國債數量已經遠超市場需求，這種失衡將導致一系列「震撼性」的財政變化。截至目前，美國國債總額已超過36萬億美元，政府財政赤字也達到國內生產總值(GDP)的7.2%，遠高於健康水平。他直言，美國財政必須將赤字壓縮至GDP的3%，否則全球市場可能會見證一場前所未見的動盪。

摩通全球首席經濟學家Bruce Kasman則表示︰「我們對美國經濟的擔憂加劇。」他指出，美國市場一直享有「過度特權」(Exorbitant Privilege)，為財政赤字融資成本很低，而且資本流通量龐大，美元貨幣及美元資產的吸引力亦很高。這一切是由於「美國把自己打造成為一個法治、訊息流通的地方，而且人們可以安心地認為政府不會用意想不到的方式改變遊戲規則」。

Kasman指出，美國最近一系列政策，包括削減政府機構規模、關稅，以及美國在世界上的角色改變，正在破壞人們的信心。如果這種作風持續，可能會動搖投資者對美元資產的信心。回到短線，一旦特朗普4月對他國實施對等關稅，且稅率顯著提高，那麼美國經濟今年陷入衰退的機會率就不是40%，可能是50%或以上。

事實上，大型投資機構對美股變得更加審慎。道富環球投資管理環球首席投資總監Lori Heinel亦指出，目前輕微低配(Slightly Underweight)美國股票，股市中僅超配(Overweight)歐洲和中國等新興市場。

她提到，關稅風險及政策的不確定令美國經濟衰退風險上升，但從資金流動趨勢來看，上周仍有資金流入美股，反映部分投資者仍然在「逢低買入」。

景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭表示，美國政府的更多政策不確定性，以及其他市場的資產估值更具吸引力，未來市場波動將會增加，繼續看好亞洲和歐洲資產，今年有望繼續跑贏美國資產。