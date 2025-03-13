【東方日報產評】中美呈一穩一亂　華資本市現機遇

內地本月初舉行的重要會議已完結，大致上予市場的訊息是穩樓穩股，支持民營企業及科創發展，以積極的財政政策及適度寬鬆的貨幣政策，實現今年經濟5%左右的增長目標。反觀美國，大削公共開支的做法打擊政府士氣，在全球無差別揮動關稅大棒更損害國際關係，並招來反制，加大通脹與經濟衰退風險，令人心惶惶，股市震盪，霸權作風正削弱全球對美式治理的信任。眼前這一穩一亂的局面，資金落戶何方，實在不難選擇。

特朗普上任美國總統才第52天，美國經濟便起着翻天覆地的變化。特朗普聲言要讓美國繁榮的承諾未實現，但美國經濟衰退風險，卻比年初飆升至五成，皆因特朗普政府開打全球貿易戰，不理情由，要與貿易夥伴搞「對等關稅」，對中國商品率先前後兩次各加10%關稅，對加拿大及墨西哥的態度時刻在變。

最新美國又宣布將對所有進口鋼鋁產品徵收25%關稅，加拿大及日本等盟國均尚未獲豁免，暫難估量因此令全球供應鏈中斷和引發貿易夥伴反制，對美國經濟造成多少影響，但似乎全球都在為美國這「發瘋」行為作最壞打算，震盪後都在理性且嚴厲應對，說明美國要應付的矛頭也愈來愈多。

理論上，特朗普加鋼鋁關稅，是要保護美國鋼鋁製造業，但實際上，全美從事製造業的勞工才千多萬人，如此對進口鋼鋁產品徵收關稅，能為美國鋼鐵業創造多少新職位和產值，不得而知，但對以鋼鋁為主要原材料的製造商卻是噩夢，這包括汽車業。最終美國是否搬石砸腳，時間將有最好說明，惟美國貿易夥伴尋求減少對美貿易的想法，相信必會加強，而着手減持美國資產將成為第一步，就連美國大型投資銀行都質疑，特朗普政府的行為，長遠恐令國際對美元資產、美國市場及美國治理制度的信任，造成深遠打擊。

美國施以關稅大棒，中國必然要承擔痛楚。這些年中美雙邊貿易依賴程度已下降，影響雖難免，但也不用自亂陣腳。觀乎中國當局至今尚是理性回應，皆因如今最重要的事是穩定內需大局。市場正高度關注內地如何落實穩股穩樓，若上半年股市持續穩步復甦，各項刺激消費和投資的政策到位，科創發展與傳統產業結合開始摸索出轉化成新產值的途徑，中國經濟穩定局面，有望成為亞洲抗衡美國風險、維護自由貿易及自主發展的核心力量，積極對外改革開放的中國資本市場亦有望迎來吸資新機遇。

國際金融市場愈趨波動，是資金輪動的結果。美元資產已到調整拐點，估值低迷的中國資產正開打翻身戰。資金大挪移的過程既已展開，有心理準備未來一段時間國際金融市場會持續波動。特朗普處理國際貿易問題愈是橫蠻無理，在內部的改革愈是任意妄為，將加速這場全球利益大洗牌。中國最重要是堅持對外開放市場，梳理內部矛盾，並搞好內需，繼續深耕非美體系多邊貿易，積極向全球傳遞穩定力量，提供更好回報，則資金自會不請自來。