Syfe：2025年五大投資主題

隨着特朗普總統就職，從關稅和減稅到美國優先的一系列新政策將重塑經濟格局。同時，投資者面臨着估值過高、潛在貿易緊張局勢和美國財政挑戰等風險。

筆者將藉此機會探討可行的投資主題和策略，旨在於2025年瞬息萬變的環境中發掘增長機遇並實現投資組合多元化。

主題一：部署特朗普政策受惠板塊：聚焦工業、金融及小型股

特朗普第二任期的許多政策與第一任期相似，為某些行業帶來熟悉的機遇。金融和工業在其首個任期內表現出眾，類似趨勢可能重現。

金融業可能受惠於放寬監管，為銀行創造更有利的經營環境。此外，人工智能相關活動的增加，如併購和首次公開招股，可能進一步推動該行業發展。

工業板塊可能受惠於特朗普鼓勵供應鏈回流美國的政策，刺激製造業和基建發展。這種轉變可能推動工業產品和服務需求，使該行業表現強勁。

美國小型股可能同時受惠於聯儲局降息政策和特朗普政策。分析師預期2025年和2026年盈利將強勁增長。

主題二：中國股票 – 逆市戰術機遇

儘管我們認同中國經濟面臨結構性挑戰，但我們認為市場參與者可能過分悲觀看待中國企業。中國企業的估值較其歷史平均水平及全球同業存在顯著折讓。電子商務、遊戲、白色家電和工業等板塊特別有望受惠於全球供應鏈轉移，同時利用強勁的本地需求擴大全球市場佔有率。

此外，持續的政策支持預計將穩定經濟並為股市提供支撐。

主題三：企業債券 – 具吸引力的債券收益率支持回報

企業債券收益率處於十年來最高水平，為2025年的固定收益投資帶來可觀的收入機會。聯儲局仍處於減息週期，儘管步伐放緩，其他發達市場央行亦在降息，限制了美國利率的上行空間。投資者仍可主要透過收益率獲得可觀的總回報。

主題四：多元化投資至關重要 – 增持黃金並探索衍生工具相關產品

黃金在2024年表現出色，預計其勢頭將延續至2025年。這種強勢的主要驅動力來自央行需求增加，特別是發展中市場。同時，潛在的貿易爭端可能促使新興市場央行進一步將儲備多元化投資於黃金，因其持有量仍相對較低。更重要的是，黃金作為對沖地緣政治風險、主權債務及赤字相關不確定性的工具尤為突出。

投資者可考慮配置創新的衍生工具相關投資，這些投資可減低對同時影響股票和債券的宏觀經濟衝擊的敞口，從而加強投資組合的多元化。

主題五：私募資產 – 發掘公開市場以外的機遇

私募資產，包括私募信貸和私募股權，在當前市場環境下提供了可觀的高回報機會。這些日益普及的產品為尋求加強投資組合多元化和提升潛在回報的投資者開闢了新途徑。

私募信貸解決方案在規模、結構和時間上均可根據借款人的具體需求量身定制，提供傳統貸款往往缺乏的靈活性。由於大部分投資與浮動利率掛鈎，它們會隨利率變化而調整。在美國經濟保持韌性且利率預期維持高位的環境下，私募信貸成為具吸引力的回報來源。

私募股權則為參與人工智能等變革性趨勢提供了入口。透過鎖定在非傳統行業引領創新的早期企業，私募股權投資者可把握人工智能的結構性增長。這些投資可令投資組合從科技重塑的關鍵行業的長期演變中受惠。

Syfe香港董事總經理 李劍威

免責聲明：本文僅供參考，不應視為財務建議。本文無意推銷任何特定投資，也無意提供或建議買賣任何特定證券。所有形式的投資都有風險，包括損失全部投資金額的風險。過去的回報並不保證未來的表現。投資者應考慮自身情況。此處包含的資訊並不構成從事任何投資活動的要約、任何招攬、邀請或建議。本文章內容未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。