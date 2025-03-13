專家樓評：新居屋上會事宜　有乜要注意

近期有大型居屋屋苑提早收樓，相關業主陸續收到房署寄出的「完成買賣」信件，他們亦需要開始處理上會事宜，今期詳細解説申請居屋按揭的注意事項。

按揭計劃方面，買家可選擇銀行同業拆息按揭(H按)或最優惠利率按揭(P按)計劃，現時銀行實際按揭息率可低至3.5厘，部分銀行更會提供按揭現金回贈及高息存款掛鈎戶口，讓買家抵銷部分利息開支。

按揭最長30年 最多借95%

按揭年期方面，自去年1月開始，所有新居屋的最長按揭年期已延長至30年。由於不少居屋的申請人均為長者，而居屋受政府擔保，大部分銀行可以「99減人齡」來計算，即代表只要年齡不超過69歲，都可以借最多30年。此外，亦要留意，若業主年過65歲，申請按揭時，銀行或會要求該業主家人陪伴到銀行見證，銀行會詢問業主數條簡單問題，確保業主神志清醒後才會批出按揭。

按揭成數方面，白表申請者最高可借九成按揭，綠表申請者最高可借九成半按揭。假設購入一個售價約365萬元的兩房單位，按揭利率3.5厘，按揭年期30年，白表買家可借九成按揭，首期為36.5萬元，每月供款14,751元；綠表買家可借最高九成半按揭，首期只需18.25萬元，每月供款15,571元。

另外，由於房委新居屋由政府作擔保，即使申請高成數按揭亦毋須透過按揭保險計劃支付按揭保費，可節省一筆開支。同時，申請人亦可免除入息審查的要求，即毋須通過供款與入息比率測試。不過，銀行亦會查核申請人的信貸評級，若評級過低，有機會影響批出的按揭成數、息率等按揭條款。因此，建議買家預備鬆動資金以及避免借太盡，同時每月供款最好避免超過每月收入的一半，以免失預算。

最後，申請按揭前，建議預先準備定所需文件以節省時間，如對申請按揭上有任何疑問，可直接向大型專業按揭轉介公司諮詢。

經絡按揭轉介營運總監 張顥曦