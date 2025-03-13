新秀麗去年少賺12.9%　毛利率上升

期內，銷售淨額35.88億美元，按年跌2.5%，由於主要市場消費者情緒較預期疲弱，用於高端及奢侈品牌的支出縮減，加上零售客戶流量減少，另亦受到競爭對手增加打折促銷活動影響。

亞洲及北美洲的業績受到多項不利因素影響，銷售淨額分別下降3.6%及1.2%，在歐洲及拉丁美洲的銷售淨額分別增長3.1%及17%。

去年毛利率60%，增加0.7個百分點，因核心新秀麗、TUMI及American Tourister品牌的毛利率提高，及對促銷折扣的持續嚴格控制。

集團指，宏觀經濟前景仍不明朗，影響消費者情緒。因此，2025年第一季度按不變匯率基準計算的銷售淨額預期將按年出現中低個位數的下滑。銷售淨額增長趨勢預期於年內將有所改善。公司相信，其在新穎且令人興奮的產品、品牌升級以及擴展渠道及產品類別方面的投入將推動長遠增長。