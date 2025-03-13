新世界曾升近4% 投資公司Ares擬洽購債券 傳內銀奉命撐
2025年03月13日 10:44
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新世界發展(00017)債務問題備受關注，最新指有投資管理公司擬購入該企的債券，另市傳內地監管機構要求四大內銀力撐。新世界股價曾升約3.7%，高見5.37元，半日收報5.27元，升幅1.73%。
外媒引述知情人士報道，美國另類投資管理公司Ares Management Corp.近周至少與兩家銀行接洽，計劃以折讓價購入新世界發展的部分債券，同時希望參與該公司正進行的再融資活動。知情人士補充，Ares未具體說明折讓幅度或金額，該兩家銀行亦興趣不大，暫不清楚Ares所提出的要求。
另邊廂，信貸情報與資料供應商Octus引述知情人士透露，內地監管機構上月召開會議，要求四大國有銀行---建行(00939)、農行(01288)、工行(01398)及中行(03988)維持對新世界的現有信貸額度，並尋找向新世界提供額外融資的途徑；四大內銀現正查核目前對新世界的風險敞口，並評估敞口可能增加的後果。
報道又稱，內地政府官員已與新世界主席鄭家純會談，敦促他避免新世界進行債務重組，擔心此舉將加劇房地產行業低迷。