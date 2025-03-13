新世界曾升近4%　投資公司Ares擬洽購債券　傳內銀奉命撐

外媒引述知情人士報道，美國另類投資管理公司Ares Management Corp.近周至少與兩家銀行接洽，計劃以折讓價購入新世界發展的部分債券，同時希望參與該公司正進行的再融資活動。知情人士補充，Ares未具體說明折讓幅度或金額，該兩家銀行亦興趣不大，暫不清楚Ares所提出的要求。

報道又稱，內地政府官員已與新世界主席鄭家純會談，敦促他避免新世界進行債務重組，擔心此舉將加劇房地產行業低迷。