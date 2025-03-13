耀才許繹彬：港股進固本培元階段　投資者短炒為上

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，本周金融界焦點，定必是近幾年一直被市場譽為「金槍不倒」的美國股票市場，在踏入3月後出現每況越下的迹象。美股跌幅亦可謂相當驚人，單從今年2025年高位來看，截至上一個美股交易日計算，道指已下調近4,000點；而一直深受投資者青睞的納指，如用不足20,000點的基數計算，跌幅更近15%之多。當中最受港人熟悉、由馬斯克主持大局的特斯拉Tesla (TSLA.US)，周一(10日)收市報222.15美元，下挫15.4%，創下5年來最大單日跌幅；相較去年12月高位，股價已累挫超過50%，市值蒸發更超過8,000億美元。

美股過去數年一直給投資者「逢跌必買」及「有買貴無買錯」的神話，但在本月可謂幾乎幻滅。被譽為「華爾街先知」、曾預測標普500指數將攻上7,000點的Yardeni Research Inc.總裁Ed Yardeni，如今更表示「我們不能排除熊市可能已悄然開始」，呼籲投資者必須小心為上。

為何美股會突然由神壇跌落谷底？可以追溯至今年美國「狂人」總統特朗普再次進駐白宫說起，他一上任就把「關稅」這個議題玩得「出神入化」，更令全球各國均因此嚴陣以待，時刻保持作戰狀態，構思如何作出反制措施迎戰。當中最激烈的，相信是美國對加拿大和墨西哥商品徵收關稅問題，狂人在上任後即對上述國家徵收25%關稅，引起全球譁然。正因如此，加拿大亦進行反擊威脅，宣布對輸往美國各州的每兆瓦電力徵收25%的報復性附加費。特朗普因此再度還以顏色，下令對加拿大鋼鐵和鋁進口的關稅再提高25%，令總關稅提升至50%，將於周三(12日)起生效。之後加拿大又宣布反制措施，公布自今日(13日)起，向規模達298億加元的美國產品加徵25%報復式關稅。

外間認為，未來由美國先挑釁而導致各國與美國互不相讓的情況，相信會不斷發酵。因為此類糾纏不清的問題，使美股的前景變得模糊難測，更因特朗普上任後政策混亂，令外界對美國通脹及經濟增長放緩產生憂慮。加上美股在過年幾年並沒有正式調整，導致美股估值持續高企。而特朗普政府無論在關稅措施，抑或對股市、經濟的問題，均顯得毫不在意，更無視自由貿易的重要性，只顧不斷製造事端，令美國在國際的處境變得「孤掌難嗚」。不僅如此，狂人更發出自我引爆的言論，指美國不排除經濟會持續出現衰退，令美股持續出現「直插無水花」的狀態，故此投資者對美股產生不安之感，亦屬人之常情，因而先行減磅套現，令美股近期面臨「易跌難升」的困局。

談回港股，自今年2月起即有脫胎換骨的感覺，亦可能是美國政策混亂，令外圍投資者想減低美國投資所帶來的風險，從而將資金流入較低風險的國家。近日中港股市往往逆市靠穩，尤以港股，成交完全沒有萎縮迹象，除一直大力支持的「北水」在本周一(10日)淨流入高達296億元創新高及金額按日增加1.44倍之餘，短短4個交易日亦錄得淨流入累計達566億元！而外資亦對港股投放的力度不斷加大，據外媒報道，南韓投資者二月淨買入折合約14.66億港元的港股，踏入3月南韓資金掃港股更見凌厲，截至3月10日淨買入折合約9.9億港元，買入港股的額度是2021年初以來的最大兩個月淨買入。國際投行野村證券更指出，美股因憂慮經濟衰退而出現暴瀉的現象，因而加速令投資者重新考慮將資金轉移至其他地方，外國投資者可能轉戰中國市場，亦是令港股更見鞏固的重要原因。

但筆者認為，從種種迹象來看，中港兩地股市確實有著佔盡先機的優勢，但畢竟港股已累積一定升幅，每當去到一個重要關口，便會出現較為波動及需要整固的格局，倘若國內數據不似預期，港股的調整幅度亦有所反映。單以本周一為例，內地官方於上周日(9日)公布2月的CPI、PPI數據遜市場預期，令市場再度憂慮經濟陷入通縮困境，港股一度跌至23,200點水平；慶幸中港兩地股市仍憧憬着當時仍在北京舉行的兩會會議帶來喜訊，因而在跌穿10天線(約23,600點)後，便在北水帶動下，慢慢又收復失地，重返10天線以上。但由於兩會會議於前天(11日)正式閉幕，即令港股昨天呈現缺乏承接、高開低走的格局。

未來，港股支持位亦會在上日低位近23,200點左右，要突破24,000點，或挑戰今年高位24,669點的水平，相信要待國內接下來發布的數據要「對辦」，或再有新的AI人工智能等利好消息配合。如未有相關消息，可能只會繼續在10天線輾轉徘徊。建議投資者現階段應固本培元，持盈保泰，不要急於進攻；如投資者仍然心癢癢，建議短炒為上。

（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益）