阿里AI旗艦應用產品「夸克」全面升級

是次升級，基於阿里自研大模型「通義」領先的推理及多模態大模型技術，「夸克」現已升級為一個極簡「AI超級框」，將AI對話、深度思考、深度搜索、深度研究和深度執行等功能整合於一體，能在AI搜索、AI寫作、AI生圖、AI PPT、學術研究、AI搜題、AI診斷、旅行規劃、健康諮詢等多元場景下，提供精准解答和高效執行，滿足中國市場超過2億用戶在工作、學習和生活中的多樣化AI需求。

用戶可以在升級版「夸克」的「AI超級框」直接提出複雜問題，並針對某一主題進行深入討論和後續追問。相較於主流AI聊天應用，它在提供實時、精確且全面的信息方面表現尤為出色，這些信息從多個在線來源提取，並在回答中嵌入參考鏈接，方便用戶輕鬆驗證和進一步探索。

阿里在AI基礎模型和原生應用領域持續發力，相繼發佈了Qwen2.5-VL、Qwen2.5-Max、Wan2.1、QWQ-32B等全球性能領先的開源模型。「夸克」將率先接入通義系列最先進的模型，讓用戶能在第一時間、零門檻地體驗到全球領先的AI能力。