平安好醫生去年逾2500萬人幣投資醫療AI 預告投資續增
2025年03月13日 13:21
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執行副總裁兼首席財務官臧珞琦（左）、董事會主席兼首席執行官李斗（中）
互聯網醫療平台平安好醫生(01833)執行副總裁兼首席財務官臧珞琦表示，近年已積極利用人工智能(AI)，去年投入逾2,500萬元人民幣(下同)在醫療AI，預告未來數年會持續投資，並有助推動業績增長，去年已轉賺8,142.8萬元，對公司業務及盈利可持續發展有信心。
董事會主席兼首席執行官李斗指出，公司在AI醫療應用有清楚定位及分析，早前已全面接入DeepSeek，未來會進一步發揮及用好醫療問診，包括診斷輔助、複雜疾病的輔助、撰寫病例、識別圖像等，並會與DeepSeek進一步訓練和對接，從而提升公司在腫瘤等複雜疾病方面的問診和診斷效率。
他坦言，過去一年大環境存有結構性挑戰，但中央就醫療及養老推出多項支持政策，加上隨着未來人口老化問題加劇，人民撫養比率挑戰愈來愈大，相信醫療健康及養老支出在未來幾年呈增長趨勢，有利行業發展，強調公司發展戰略清晰，會繼續做好的「家庭醫生」及「養老管家」角色，
另外，臧氏提到，手頭現金近90億元，認為不需要任何外部資金進行業務部署及投資。